Akhisarspor, Beşiktaş Maçı Kadrosunda 13 Yabancı Oyuncu Bulundurduğu İçin Kural Hatası Yaptı
Süper Ligde ikinci devrenin ilk maçı olan Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural ihlali meydana geldi. Akhisarspor'un 21 kişilik maç kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunması gerekirken 13 yabancı oyuncu yer aldı. Beşiktaş TFF'ye itiraz ederse Akhisarspor hükmen mağlup sayılacak.
Spor Toto Süper Ligde 18. haftanın ilk maçında Akhisarspor ile Beşiktaş karşılaşırken, mücadelede kural hatası olduğu ortaya çıktı. Ev sahibi Akhisarspor, Beşiktaş maçına 21 oyuncuyla çıkarken, 13 ismin yabancı futbolcu olduğu ortaya çıktı. Kurala göre, kadroda 12 yabancı olması gerekiyordu ve Akhisarspor, Beşiktaş maçında kural hatası yaptı.
TFF; kulüplerin kadrolarını 21 kişiden oluşturmaları halinde 12 yabancı oyuncuya kadrolarında görev vermesini kararlaştırmıştı. 20 ve daha aşağıda oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmesi durumunda 11 yabancı oyuncunun kadroda yer alacağını duyurmuştu. Futbol Müsabaka Talimalatı'nın 22. maddesinin (D) bendine göre, Akhisarspor maça fazla sayıda yabancı oyuncuyla çıktığı için Ege temsilcisi büyük ihtimalle hükmen mağlup ilan edilecek.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Maçın bitiş düdüğünden sonra maçın temsilcisi raporuna bu durumu yazacak. Yapılacak değerlendirme ve tespitlerin ardından TFF Hukuk Müşavirliği, sevk işlemini gerçekleştirecek. Daha sonra PFDK maçla ilgili kararını verecek.
(Sporx)
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fenevbazeye denk gelseymiş bu hata fenevbaze köftecileri anca böle yenebilirdi agauhagahuaCevap Yaz Yayından Kaldır
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anadolu takımları bjk çalışmaya başladı eferim böle devamCevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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AT YALANI BELKİ TUTAR SATILMIŞTIRCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Renklilerin babasini yenen takimim adidir askCevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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Nasil kural hatasi oldugunu anlamazlar takimda bir tane adam cikip 13 yabancı oldu demiyor mu simdi puan mi silinecekCevap Yaz 2 Yayından Kaldır