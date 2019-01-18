Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel: Beşiktaş İtiraz Ederse Hükmen Mağlup Sayılacağız
Beşiktaş maçı kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunduran Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, "Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek" dedi.
Akhisarspor, Beşiktaş maçında kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulundurduğu için kural ihlali yaptı. TFF talimatnamesine göre takımlar kadroda 12 yabancı oyuncu bulundurma hakkına sahip. Maç sonunda konuyla ilgili konuşan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, kural hatası yaptıklarını kabul etti.
"KURAL HATASI OLDU"
Eryüksel, "Kaleci Lukac'ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdik. Maalesef kural hatası oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek." dedi.
CİHAT ARSLAN SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ
Konuyla ilgili konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "İnsan hata yapar ama bu ciddi bir şey. Bunu başkan ve yönetimle değerlendireceğiz. Maçla ilgili artık ne söylesek boş. Teknik direktör benim ve sorumluluğu ben üstlenmek zorundayım." dedi.
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BUNLAR NASIL YÖNETİCİ BEN ANLAMIYORUM . YA AKHİSAR KAZANSAYDI MAÇI NE OLACAKTI . ADAMLARDAKİ RAHATLIĞA BAK .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Başkan sana be teknik heyetine hiç yakıştıramadık,böyle basitce bi hatayı,can çekişdiğimiz şu günlerde ya kazanmış olsaydık,ne olacaktı,bunların hesabı verilmelidirCevap Yaz 19 2 Yayından KaldırGAVUR: evet hata ama esas hata nerde federasyonda ne demek ya 12 yabanci adamlar ne yapsin takimda turk yok yaaa1 Yayından Kaldır
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Başkan sana be teknik heyetine hiç yakıştıramadık,böyle basitce bi hatayı,can çekişdiğimiz şu günlerde ya kazanmış olsaydık,ne olacaktı,bunların hesabı verilmelidirCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ha 12 yabancı ha 13, arada kaynar demislerdir :))Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır