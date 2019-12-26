Haberler » Ekonomi » Akbank, 714,5 milyon TL'lik kredi alacaklarını sattı - Ekonomi

Akbank, 714,5 milyon TL'lik kredi alacaklarını sattı

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL kısmını toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında sattı.

26.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:59

, takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında sattı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bankamızın takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır."


Haber Videosu

: Akbank, 714,5 milyon TL'lik kredi alacaklarını sattı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler