AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Tüm Detayları Anlattı

Askerlik sisteminin değişikliğine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yeni sistem yasalaştığında, 6 ay askerlik yapmış olanlar terhis olabilecek" dedi.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklifle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şu bilgileri verdi:

BEDELLİDE YAŞ SINIR KALKACAK

"Meslek Yüksek Okulları mezunları da yedek subay olarak görev yapabilecek. Görevlerinin sonunda talep halinde yedek subaylıktan astsubaylığa geçebilecekler. Subaylığa geçmeleri için önlerinde engel olmayacak. Bedelli askerlik kalıcı olacak. Bedeli yatıranlar bir aylık sürede askerlik görevini yapmış olacak. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelliden faydalanamayacak. Kanun yürürlüğe girmeden yoklama kaçağı ya da bakaya olanlar bir seferliğine bedelliden faydalanabilecekler. Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkacak."

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

KANUNLAŞIRSA 6 AYLIK ASKER TERHİS OLACAK

"Teklif 48 saat içinde görüşmeye başlanabilir. Bugün danışma kurulu eğer teklifimizi kabul ederse komisyon 48 saati beklemeden de bugün görüşebilir. Eğer uygun görülürse TBMM onaylarsa bayramdan önce bu kanunun yasalaşması mümkün.Şu an itibari ile eğer bir askerimiz 6 aylık askerse terhis olacak. Eğer devam etmek isterse 6 ay daha devam edebilecek"