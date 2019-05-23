Ajax'tan Dorukhan Toköz'e 7 Milyon Euroluk Teklif
Bu sezon Şampiyonlar Liginde fırtınalar estiren Ajax, Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a 6 taksit halinde 7 milyon euro teklif etti.
İtalyan, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin peşinde olduğu Dorukhan Toköz için Ajax, Beşiktaş'a 7 milyon euroluk teklifle geldi.
Bu sezon gençlerden kurulu kadrosuyla Şampiyonlar Liginde yarı finali gören Hollanda kulübü, söz konusu rakamı 6 taksit halinde ödeme taahhüdünde bulundu. Ancak 23 yaşındaki oyuncuyu 15-20 milyon aralığında bir rakama satmayı planlayan siyah-beyazlılar, teklifi geri çevirdi.
(Sabah)
YORUMLAR (4)
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Yahudi takımı olduğu ne kadar da açık ve net. Bu çocuğu hele de Ajax denen Yahudi takımının istediği şartlarda satarsalar yazıklar olsun. Genç ve başarılı neticede bu sebep ile en az 30 milyon euro olmalı. Ama Türk işte biz kendimiz kendi oyuncumuz ve insanımıza değer vermiyoruz ki elin Yahudi si versin. Varsa yoksa ithal sevgisi. Bunu sadece yöneticiler değil, aptal insanımız da yapıyor.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Dalgamı geçiyorlar.... Taksit ne 7 milyon ne en az 19 milyon ve banyaya eksiksiz direk havale... OkadarCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Terbiyesizler türk futbolcularina sahip cikilmasi gerekirken alay ediyorlarCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Ajax''ta Dorukkhan''ı top toplayıcı çoçuğa çevirecek ne gençler varken Ajax''ın Dorukhan ile ilgili haberi tamamen asparagas bir haber !Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır