Ahmet Hakan FETÖ'cü Enes Kanter'le dalga geçti: Maklubeci tosun marulcu olmuş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ahmet Hakan FETÖ'cü Enes Kanter'le dalga geçti: Maklubeci tosun marulcu olmuş

10.01.2021 21:46 | Son Güncelleme: 10.01.2021 21:54
Ahmet Hakan FETÖ'cü Enes Kanter'le dalga geçti: Maklubeci tosun marulcu olmuş

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, FETÖ sempatizanı basketbolcu Enes Kanter ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Bir vegan dergisine poz veren Kanter'in verdiği mesajları ti'ye alan Ahmet Hakan, FETÖ elebaşı Gülen'e de göndermeler yaptı.

Ahmet Hakan, Fettullahçı terör örgütü üyesi olan ve FETÖ'ye sempatisini her fırsatta dile getiren basketbolcu Enes Kanter ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Hürriyet'teki köşesinde "Maklubeci tosun marulcu olmuş" başlığıyla bir yazı yazan Ahmet Hakan, Enes Kanter'in son icraatlarından bahsetti.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki köşesinde yer verdiği yazı şöyle;

Maklubeci tosun marulcu olmuş. Fetullah'ın manevi oğlu olarak bilinen, hatta soyadını "Gülen" olarak değiştiren basketbolcu Enes var ya... İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.

Ahmet Hakan'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e veganlık göndermesi: Maklubeci tosun marulcu olmuş

Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş ve şu mesajları vermiş:

- Et olumsuz etki yaratıyor.

- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.

- Gençler vegan olmalı.

"ONA 'HADİ LEN' DEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DİYEMİYORUM"

Üvey babası etli pilavdan yapılan maklubeyi mideye indirirken ve maklubeyi bir tür "örgüt yemeği" haline getirirken, örgütün en has elemanlarından Enes'in, maruldan giydiği kıyafetle vegansı şirinlikler yapması karşısında "Hadi len" demekten başka bir şey diyemiyorum.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Hulusi Akar Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Mesut Özil Erol Bulut Samet Aybaba Rıza Çalımbay İsmail Kartal
Tüm Haberler Ocak Facebook Pakistan Endonezya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahmet Hakan FETÖ'cü Enes Kanter'le dalga geçti: Maklubeci tosun marulcu olmuş - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 22:12:01. #1.14#
title