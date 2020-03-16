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Fernando Muslera, Fatih Terim, Galatasaray, Ahmet Çakar, Spor

Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in maçın ardından gösterdiği tepkiyi eleştiren Ahmet Çakar, Muslera'nın birkaç gün önce yaptığı partiye de sert tepki gösterdi.

16.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:27
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?

Ahmet Çakar, Galatasaray'de teknik direktör Fatih Terim ile birlikte Fernando Muslera'nın, maçların ertelenmesini isteme talebine tepki gösterdi ve Uruguaylı oyuncunun yaptığı partiyi örnek gösterdi.

Ahmet Çakar'ın yaptığı açıklamalar şöyle;

Yarın Fatih Terim'in hanımı, kızı bir devlet dairesine, bankaya gitmeyecek mi? İnsanlar metrobüsle, dolmuşla, vapurla, trenle işlere gidiyor. 11'e 11 oynanan maçın koronavirüs bulaştırma ihtimali mi yüksek, vapurlarda, metrobüslerde 50 kişinin yan yana durduğu yerde virüs bulaşma ihtimali mi yüksek? Bu hokkabazlık.

"SOSYAL ANLAMDA OLUMLU"

Covid-19 yeni mutasyona uğramış bir virüs ama hep vardı dünyada. Maçların seyirci olarak devamını, sosyal anlamda olumlu buluyorum. Kafeterya, pastane, meyhane, AVM, sular idaresi, elektrik idaresi, İETT, metrobüs, tren seferleri, kitle ulaşım araçları... Kapatabiliyor musun?

"MAÇLAR ERTELENMEMELİ"

Ligler ertelenmemeli. Maçların seyircisiz oynanmasından yanayım bence ertelenmemeli

"3 GÜN ÖNCE PARTİ"

Muslera sen beyefendi bir çocuksun. Muslera'nın yaptığı... Sadece 3 gece önce, Muslera'nın ufacık bir çocuğu ve Muslera'nın hanımı, 40-50 kişinin katıldığı bir davetteydi. Muslera, 50 kişilik kapalı bir odada, muhtemelen sigara ve alkol olabilir, beni ilgilendirmez. Herkesin birbirini öptüğü, nefes aldığı, kadının, kızın olduğu, herkesin nefes aldığı bir odada parti veriyorsun. 3 gün önce diyorum, 53 gün önce değil. Madem bu kadar tırsıyordun, hanımın, çocuğun, 50 kişiyle, doğum günü partisini neden yaptın?

"BIRAKIN BU İŞLERİ"

Korona dün çıkmadı. Dünyada Çin'den sonra Avrupa'ya ve İran'a gelişin 1 aylık mazisi var. Konuklar var, davetliler var, bunu yapıyorsun, koronadan korkmuyorsun, açık havada maç yapıyorsun... Bırakın bu işleri.

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Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?

Haberin Videosu:

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?

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Haber Yorumları (5)
500
OHŞIOHOI: sanki senin çok umurunda
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GSLİ: bu sezon ya 40 milyon taraftarı olan gs yada 1 kişinin takımı başak tüm oyunlara rağmen yeneceğiz
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
TAHSİN: EY FUTBOL ALEMİ TEK DERDİNİZ GS ŞAMPİYON OLMASIN NE OLURSA OLSUN MANTIĞI İNSANMI ÖLÜYOR VİRİSMİ YAYILIYOR UMRUNUZDA DEĞİL.
Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
HAHA MUSLERA: maçı yenselerdi seyircili seyircisiz yendik derdi. yenemeyin de abudık gubudil twist twist oldu hemen. Cimbom Ağlama :))
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DİLENCİ SAADET TEYZENİZ: Maksat ligler ertelensin 1 hafta herkese izin verilsin tatil yapılsın ülkelerinde
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
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