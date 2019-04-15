Ahmet Çakar: Ali Palabıyık, Türkiye'nin En Korkak, En Eyyamcı Hakemi
Eski hakem ve sivri dilli spor yorumcusu Ahmet Çakar, 1-1 berabere biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık için "Ali Palabıyık Türkiye'nin en korkak, en eyyamcı hakemi" dedi.
Spor yorumcusu ve yazar Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Galatasaray maçında verdiği ve vermediği tartışmalı kararlarla eleştirilen Ali palabıyık için sert sözler kullandı.
İşte Ahmet Çakar'ın değerlendirmesi;
"Ali Palabıyık Türkiye'nin en korkak, en eyyamcı hakemi. Hasan Ali'ye önce kırmızı kart gösterecekti, cesaret edemedi, VAR yardımıyla oyundan attı. Karar doğru. Ama ikinci yarıda sarı kartlı Mehmet Topal'ın rakibinin göğsüne bir tekmesi var ki hiçbir şey yapmadı. Gördü ama cesaret edemedi. Ve belki de en büyük hatası, Eljif Elmas'ın golünden hemen önce Feghouli'ye yapılan çok açık bir faul var. VAR kendisini uyardı, dakikalarca konuştular ama VAR'a gitmedi. Çünkü biliyordu ki VAR'a gitse golü iptal edecekti, yüreği yetmedi."
YORUMLAR (38)
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OLEY OLEY ALİ PALABIYIK FENERBAHÇENİN ÇOCUĞU ALİ PALABIYIKCevap Yaz Yayından Kaldır
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fenerbahçe 20 yıldır evinde derbi kaybetmiyor. kaybetmez tabi hakemler kadıköyde beşiktaş ve galataray aleyhine bariz hatalar yapıyor. VAR geldi sonuç yine aynıCevap Yaz Yayından Kaldır
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sizin sadece çeneniz var öyle tv çıkıb una buna çamur atmayla olmuyor siz ve sizin gibi eski hakemler futbolun neresinde merak ediyorum hangi soruna yardımcı oldunuz futbolu ileriye taşımak için ne yaptınız sorun bu güne ayit deyil sizin zamanızıda iyi biliyoruz olmayan penaltı verdiniz maçlarıda bir inceleyin oynat ugurcugum deyin siz sadece tv aldıgınız para kadar konuşun yeter artık sizden sizib gibilerden sıkıldıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ahmet çakarı sevmem ama çok güzel yorumlamışCevap Yaz 2 Yayından KaldırMİLLİYETÇİ: Bu demek oluyorki sevmessin ama işine geleni söylerse seversinYayından Kaldır