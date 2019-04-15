Ahmet Çakar: Ali Palabıyık, Türkiye'nin En Korkak, En Eyyamcı Hakemi

Spor yorumcusu ve yazar Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Galatasaray maçında verdiği ve vermediği tartışmalı kararlarla eleştirilen Ali palabıyık için sert sözler kullandı.

İşte Ahmet Çakar'ın değerlendirmesi;

"Ali Palabıyık Türkiye'nin en korkak, en eyyamcı hakemi. Hasan Ali'ye önce kırmızı kart gösterecekti, cesaret edemedi, VAR yardımıyla oyundan attı. Karar doğru. Ama ikinci yarıda sarı kartlı Mehmet Topal'ın rakibinin göğsüne bir tekmesi var ki hiçbir şey yapmadı. Gördü ama cesaret edemedi. Ve belki de en büyük hatası, Eljif Elmas'ın golünden hemen önce Feghouli'ye yapılan çok açık bir faul var. VAR kendisini uyardı, dakikalarca konuştular ama VAR'a gitmedi. Çünkü biliyordu ki VAR'a gitse golü iptal edecekti, yüreği yetmedi."