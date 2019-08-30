Ahmet Ağaoğlu kurayı değerlendirdi: Denk takımların olduğu bir grup

UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Trabzonspor'un rakipleri Basel, Krasnodar ve Getafe olmuştu. Bordo mavili ekibin Başkanı Ahmet Ağaoğlu kurayı değerlendirdi.

30.08.2019 15:27
Ahmet Ağaoğlu kurayı değerlendirdi: Denk takımların olduğu bir grup

Basel ve Krosnodar'ın bildiğim takımlar olduğunu ifade Ahmet Ağaoğlu, "Getafe ile pek fazla bilgi sahibi değilim ama grup olarak bakıldığında aşağı yukarı denk takımların olduğu bir grup. Dün oynadığımız AEK maçının ilk yarısındaki futbolu oynamazsak gruptan çıkma şansımızı yüksek görüyorum" dedi.

"TRABZONSPOR MÜCADELE DIŞINDA KALMAZ"

Geniş bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Trabzonspor başkanı, "Bu transferler lig, kupa ve Avrupa Ligi düşünülerek yapılmış transferler. Bu sezon oynayacağımız 7. maçımız olacak Fenerbahçe karşılaşması. Takım bir hayli yorgun ve yıpranmış durumda ama Fenerbahçe maçının ardından milli maç arası antrenman eksiği olan futbolcularımız için de fırsat olacak. Trabzonspor hiçbir zaman zirve mücadelesinin dışında kalmaz" şeklinde konuştu.

"BU KULVARDAN UZUN SÜRE UZAK KALMIŞTIK"

Kişisel olarak Avrupa Ligi'ni çok istediğinin altını çizen Ağaoğlu, "Uzun süredir bu kulvardan uzak kalmıştık. Hem seyircimiz hem de maddi durumuz acımızdan ben gerçekten Avrupa Ligi'ne çok büyük önem veriyorum. 15 günlük arada sorunlarımızı giderip yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu kurayı değerlendirdi: Denk takımların olduğu bir grup
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (6)

  • METİN:
    Bu oyuncu kadrosu ile TS bu gruptan çıkamayanlar..Aşk maçı gösterdi ki, takım oyunu yok..Bir iki usta oyuncunun dışında oyunu, çeviren yok..Acilen,Yusuf yazıcı nın yerini ve önderlik boşluğunu dolduracak yerli iki,üç yıldıza ihtiyaç var...Ünal Hoca nın aklı sayesinde gene bu takım ipten döndü..
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • MESUTH:
    Sn. Başkan''a buradan sesleniyorum. . Maçlarda taraftar çok duyarsız; eğer AEK maçı kaybedildiyse bunun birinci sorumlusu taraftarın maçta kayıtsız kalması. . Sanki maç ''Çantada keklik'' diye sov beklentisi içinde stada dolmuşlar. . . Taraftar uyarılmalı. Eğer takımı maç boyunca desteklemeyecekseniz ne diye Akyazıyı doldurdunuz. . Kırmızı kart görüp takımı mahveden o zenci oyuncu derhal kadro dışı edilmeli. .
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.