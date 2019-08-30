Ahmet Ağaoğlu kurayı değerlendirdi: Denk takımların olduğu bir grup

30.08.2019 15:27

Basel ve Krosnodar'ın bildiğim takımlar olduğunu ifade Ahmet Ağaoğlu, "Getafe ile pek fazla bilgi sahibi değilim ama grup olarak bakıldığında aşağı yukarı denk takımların olduğu bir grup. Dün oynadığımız AEK maçının ilk yarısındaki futbolu oynamazsak gruptan çıkma şansımızı yüksek görüyorum" dedi.

"TRABZONSPOR MÜCADELE DIŞINDA KALMAZ"

Geniş bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Trabzonspor başkanı, "Bu transferler lig, kupa ve Avrupa Ligi düşünülerek yapılmış transferler. Bu sezon oynayacağımız 7. maçımız olacak Fenerbahçe karşılaşması. Takım bir hayli yorgun ve yıpranmış durumda ama Fenerbahçe maçının ardından milli maç arası antrenman eksiği olan futbolcularımız için de fırsat olacak. Trabzonspor hiçbir zaman zirve mücadelesinin dışında kalmaz" şeklinde konuştu.

"BU KULVARDAN UZUN SÜRE UZAK KALMIŞTIK"

Kişisel olarak Avrupa Ligi'ni çok istediğinin altını çizen Ağaoğlu, "Uzun süredir bu kulvardan uzak kalmıştık. Hem seyircimiz hem de maddi durumuz acımızdan ben gerçekten Avrupa Ligi'ne çok büyük önem veriyorum. 15 günlük arada sorunlarımızı giderip yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.