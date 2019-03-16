Ahmet Ağaoğlu Havaalanında Böyle Görüntülendi

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken fotoğraflar paylaştı.CAS'taki duruşma için İsviçre'ye giden Trabzonspor heyetindeki Doğan, havaalanında uçak beklerken çekilen fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yorgun olmasından dolayı havaalanında uzanarak uyuması dikkat çekti.