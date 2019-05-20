Koruma Altındaki Ayı Gülünü Koparmanın Cezası 60 Bin Lira

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki Kisra Vadisi'nde koruma altındaki 'Ayı gülü' çiçekleri açtı. Halk arasında 'Kızıl gül' olarak bilinen Ayı gülü bölgede yoğun olarak görülüyor ve yalnızca mayıs ve haziran aylarında açıyor. Bölgeye ayrı bir güzellik katan çiçekleri koparan ya da zarar verenler 60 bin 163 liralık cezayla karşı karşıya kalıyor.

Sandıklı'ya 8 kilometre uzaklıktaki Kisra Vadisi'nde iki bölüm halindeki yaklaşık 10 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında açan ve lokal kümeleşen 'Ayı gülü', görsel şölen oluşturuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) ortak çalışma kapsamında, kitlesel olarak tek bu bölgede yetişen Ayı güllerinin korunması için bölgeye özel koruma statüsü uygulanıyor. Latince adı 'Paeonia mascula' olan Ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve fotokapanlarla takibi yapılıyor. Koruma altındaki Ayı gülünü koparana veya zarar verene ise 60 bin 163 lira ceza uygulanıyor.

"SADECE BU BÖLGEDE YETİŞİYOR"

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, "Kisra Vadisi olarak bilinen bu yerde yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda yöresel olarak vatandaşlarımızın 'Ayı gülü' dediği çiçekler Afyonkarahisar'da sadece bu bölgede yetişiyor. Bu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün tespitidir. Bu çiçeklerin açması ile birlikte vadi boyunca çok güzel bir doğa görüntüsü oluşuyor. Bunları fotoğraflamak için doğa fotoğrafçılarını buraya davet ediyoruz" dedi.

"KORUMA PROJESİNE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"

Bölgenin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığını aktaran Başkan Ali Erol, bu çiçekleri izinsiz koparan veya zarar verenlerin ağır bir para cezasıyla karşı karşıya kalacağını vurguladı. Bölgeyi koruyup geliştirmek istediklerini kaydeden Başkan Ali Erol, "2016, 2017 yıllarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz buranın varlığını tespit ederek, burayla ilgili AKÜ ile de işbirliği yaparak ciddi bir proje yürütüyor. Biz de yerel yönetimler olarak bu çalışmalarını destekliyoruz. Her türlü bu koruma projesine destek vermeye hazırız" diye konuştu.

Kaynak: DHA