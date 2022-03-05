Adıyaman FK kendi evinde mağlup oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman FK kendi evinde mağlup oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Adıyaman FK kendi evinde mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi Ergene Velimeşe Spor'a 0-1 mağlup oldu.

ADIYAMAN (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi Ergene Velimeşe Spor'a 0-1 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Furkan Aksuoğlu yönetti. Adıyaman FK ile Ergene Velimeşe Spor ilk yarıda kıyasıya mücadele etti. Ancak her iki takımında gol arayışlarında sonuça ulaşamadı. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında da karşılıklı ataklar yaşanırken, maçın 60. Fatih Dilek'in golüyle Ergene Velimeşe Spor 0-1 öne geçti.

Maç boyunca karşılıklı ataklar yaşanırken, maçın bitiş düdüğüyle Ergene Velimeşe Spor deplasmandan 3 puan ile ayrıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman FK kendi evinde mağlup oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Adıyaman, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title