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Adis Jahovic, Antalyaspor'a transfer oluyor

Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Adis Jahovic Antalyaspor ile anlaştı. Makedon golcü Malatya ekibiyle sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor.

22.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:30
Adis Jahovic, Antalyaspor'a transfer oluyor

yönetimindeki , kadrosunu son olarak Fedor Kudryashov, Veysel ve ile güçlendirmişti.

Podolski'ye imza attırmak üzere olan, Ersan Adem Gülüm'ü de alması beklenen Antalyaspor'da bir de Adis Jahovic sürprizi yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre, Akdeniz ekibi Makedon golcüyle anlaştı. Transfere kısa sürede nokta koyulması bekleniyor.

Jahovic bu sezon 23 maçta 14 gol, 1 asiste oynadı.


Haber Videosu

: Adis Jahovic, Antalyaspor'a transfer oluyor
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HABER YORUMLARI (6)

  • SAMİ YEN:
    Malatyaspor başkanı oyuncularını transfer ediyor ama kendi takımına transfer yapmıyor! Bu gidişle ligden düşecekler.
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  • UYDURMAYIN:
    yaw demeyim demeyim diyorum ama. Quaresma Göztepe Geliyor Diye Saçma Bir haber yaptınız daha önce. kurallar gereği bir sezonda 2 futbol takımından daha fazla değişemez yani sezon başı Bjk ve sonrasına Kasımpaşada oynadı 3. cü bir takıma gidemez kurallar gereği. Ayrıca Adis Jahovicin Tamer Tunayla Arasının iyi olmadığını duymayan yoktur. Gene Asparagas haberler yapıorsunuz.
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