Adis Jahovic, Antalyaspor'a transfer oluyor
Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Adis Jahovic Antalyaspor ile anlaştı. Makedon golcü Malatya ekibiyle sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor, kadrosunu son olarak Fedor Kudryashov, Veysel ve Sinan Gümüş ile güçlendirmişti.
Podolski'ye imza attırmak üzere olan, Ersan Adem Gülüm'ü de alması beklenen Antalyaspor'da bir de Adis Jahovic sürprizi yaşandı.
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A Spor'un haberine göre, Akdeniz ekibi Makedon golcüyle anlaştı. Transfere kısa sürede nokta koyulması bekleniyor.
Jahovic bu sezon 23 maçta 14 gol, 1 asiste oynadı.
Haber Videosu: Adis Jahovic, Antalyaspor'a transfer oluyor
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gol yollarında etkili biri ; bu da giderse malatya düşmemeye oynar gerçek bu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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malatya spor bir atan bir tuta lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Malatyaspor başkanı oyuncularını transfer ediyor ama kendi takımına transfer yapmıyor! Bu gidişle ligden düşecekler.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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İsabetli karar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yaw demeyim demeyim diyorum ama. Quaresma Göztepe Geliyor Diye Saçma Bir haber yaptınız daha önce. kurallar gereği bir sezonda 2 futbol takımından daha fazla değişemez yani sezon başı Bjk ve sonrasına Kasımpaşada oynadı 3. cü bir takıma gidemez kurallar gereği. Ayrıca Adis Jahovicin Tamer Tunayla Arasının iyi olmadığını duymayan yoktur. Gene Asparagas haberler yapıorsunuz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ulan türkiye size cennet heeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır