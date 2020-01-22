: Adis Jahovic, Antalyaspor'a transfer oluyor

22.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:30

Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor, kadrosunu son olarak Fedor Kudryashov, Veysel ve Sinan Gümüş ile güçlendirmişti.

Podolski'ye imza attırmak üzere olan, Ersan Adem Gülüm'ü de alması beklenen Antalyaspor'da bir de Adis Jahovic sürprizi yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre, Akdeniz ekibi Makedon golcüyle anlaştı. Transfere kısa sürede nokta koyulması bekleniyor.

Jahovic bu sezon 23 maçta 14 gol, 1 asiste oynadı.

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