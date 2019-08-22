Adil Rami dünyaları istedi! Fenerbahçe transferden vazgeçti

22.08.2019 09:37

Marsilya ile olan sözleşmesini fesheden ve bir anda Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami sarı lacivertli kulüpten dünyaları istedi.

2 YIL İÇİN 4,6 MİLYON EURO TALEP ETTİ

34 yaşındaki stoper Fenerbahçe'den yıllığı 2,3 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme talep etti. Fransız futbolcunun istekleri sonrasında Fenerbahçe transferde geri adım attı.

Fenerbahçe'nin Rami'ye yıllık en fazla 1,5 milyon euro verebileceği ve bu rakamın üzerine çıkmayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA