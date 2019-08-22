Adil Rami dünyaları istedi! Fenerbahçe transferden vazgeçti

Marsilya ile yollarını ayırması sonrasında Fenerbahçe ile adı anılan Fransız stoper Adil Rami'nin sarı lacivertli ekipten istekleri yok artık dedirtti.

22.08.2019 09:37
Adil Rami dünyaları istedi! Fenerbahçe transferden vazgeçti

Marsilya ile olan sözleşmesini fesheden ve bir anda Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami sarı lacivertli kulüpten dünyaları istedi.

2 YIL İÇİN 4,6 MİLYON EURO TALEP ETTİ

34 yaşındaki stoper Fenerbahçe'den yıllığı 2,3 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme talep etti. Fransız futbolcunun istekleri sonrasında Fenerbahçe transferde geri adım attı.

Fenerbahçe'nin Rami'ye yıllık en fazla 1,5 milyon euro verebileceği ve bu rakamın üzerine çıkmayacağı ifade edildi.

Adil Rami dünyaları istedi! Fenerbahçe transferden vazgeçti
Kaynak: AA
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