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Adil Rami 34 gün sonra formasına kavuştu

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Fransız stoper Adil Rami, 34 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu. Rami son olarak Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Tarsus İdman Yurdu müsabakasında 61 dakika forma giymişti.

03.12.2019 21:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:48
Adil Rami 34 gün sonra formasına kavuştu

Ziraat 5. Tur 1. Maçında ile İstanbulspor arasında oynanan müsabakada Adil Rami 34 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de Gaziantep karşısında 45 dakika forma giyen Rami daha sonra bir çok müsabakada Ersun Yanal tarafından şans verilmemişti.

SON OLARAK MAÇINDA OYNAMIŞTI

Yaşadığı sakatlık sebebiyle de takımdan geri kalan Fransız futbolcu son olarak 30 Ekim tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4.tur müsabakasında Tarsus İdman Yurdu ile oynanan maçta 61 dakika forma giymişti. 33 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 2 resmi müsabakada yer aldı.

Kaynak: İHA
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