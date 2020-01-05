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Adil Gevrek: Sergen Yalçın'la uzun süreli planımız yok

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Guilherme hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan ayrıca teknik patron Sergen Yalçın'ın geleceği ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

05.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:02

'da adı sıkça transfer dedikodularına karışan ve ve 'ın gündeminde olduğu iddia edilen Guilherme, sosyal medya hesabında yazan "Yeni Malatyaspor" ibaresini kaldırmıştı. Oyuncunun bu hareketi kafaları karıştırırken son dönemlerde çıkan transfer iddialarını da güçlendirmişti.

TRT ekranlarında yayınlanan Spor Hafta Sonu programına telefonla bağlanan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun geleceği ile ilgili konuştu.

"GUILHERME İÇİN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK"

Büyük takımlardan teklif gelmesi halinde oyuncularının önünü açmaktan yana olduklarını vurgulayan Gevrek, "Hem oyuncunun önünü açmak, hem de kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Büyük takımlardan teklif gelmesi halinde her futbolcumuza kolaylık sağlarız. Fakat şu anda kimseyle Guilherme transferi hakkında görüşmedik" dedi.

28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2021 yılına kadar İtalya'nın Benevento kulübünden kiralanmıştı.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

Son 8 haftada sadece Beşiktaş'ı yenen Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlarken, teknik patron 'ın takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

Gevrek, "Sergen hoca ile uzun vadeli planınız var mı?" sorusuna "Şu anda yok. Sezon sonunda duruma göre oturup konuşulur" cevabını verdi.


Haber Videosu

: Adil Gevrek: Sergen Yalçın'la uzun süreli planımız yok
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