Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

16.08.2019 09:44

Yaz transfer döneminde adı Süper Lig ekipleriyle anılan Vincent Aboubakar, Fransız temsilcisi Saint-Etienne'e transfer oluyor.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Akşam'da yer alan habere göre; Marega, Waris, Ze Luis, Tiquinho gibi forvetlere sahip olan Conceiçao'nun Aboubakar'ın takımdan ayrılmasına onay verdiği belirtilirken, tecrübeli golcünün Saint-Etienne'le görüşmelere başladığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon çok zorlamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan ve ileri uçta eksik kalan Lig 1 ekibinin Aboubakar'ı çok istediği öğrenilirken Beric, Paquet ve Diony'den beklenen verimi alamayan tecrübeli teknik adam Ghislain Printant'ın Aboubakar'la forvet sorununu çözeceği tahmin ediliyor.