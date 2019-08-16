Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Transfer dönemi boyunca adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar, Saint-Etienne'e gidiyor.

16.08.2019 09:44
Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Yaz transfer döneminde adı Süper Lig ekipleriyle anılan Vincent Aboubakar, Fransız temsilcisi Saint-Etienne'e transfer oluyor.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Akşam'da yer alan habere göre; Marega, Waris, Ze Luis, Tiquinho gibi forvetlere sahip olan Conceiçao'nun Aboubakar'ın takımdan ayrılmasına onay verdiği belirtilirken, tecrübeli golcünün Saint-Etienne'le görüşmelere başladığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon çok zorlamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan ve ileri uçta eksik kalan Lig 1 ekibinin Aboubakar'ı çok istediği öğrenilirken Beric, Paquet ve Diony'den beklenen verimi alamayan tecrübeli teknik adam Ghislain Printant'ın Aboubakar'la forvet sorununu çözeceği tahmin ediliyor.

Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu
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