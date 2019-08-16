Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu
Transfer dönemi boyunca adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar, Saint-Etienne'e gidiyor.
Yaz transfer döneminde adı Süper Lig ekipleriyle anılan Vincent Aboubakar, Fransız temsilcisi Saint-Etienne'e transfer oluyor.
GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Akşam'da yer alan habere göre; Marega, Waris, Ze Luis, Tiquinho gibi forvetlere sahip olan Conceiçao'nun Aboubakar'ın takımdan ayrılmasına onay verdiği belirtilirken, tecrübeli golcünün Saint-Etienne'le görüşmelere başladığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon çok zorlamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan ve ileri uçta eksik kalan Lig 1 ekibinin Aboubakar'ı çok istediği öğrenilirken Beric, Paquet ve Diony'den beklenen verimi alamayan tecrübeli teknik adam Ghislain Printant'ın Aboubakar'la forvet sorununu çözeceği tahmin ediliyor.