Adı Fenerbahçe ile anılan Niko Kovac: Yazın çalışmaya başlayacağımı garanti edebilirim

04.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:46

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra yeni hocanın kim olacağı merakla bekleniyor. Listenin ilk sırasında Hırvat teknik adam Niko Kovac yer alıyor.48 yaşındaki hoca geleceğiyle ilgili Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Son olarak Bayern Münih'te görev yapan Hırvat teknik adam, takım çalıştırmaya hazır olduğunu söyledi.

"HEDEFLİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUM"

Berliner Kurier'e konuşan Kovac, "Tekrar teknik direktör olarak çalışmak için coşkuyu, isteği hissetmeye başladım. Tekrar o heyecanı hissediyorum. Yazın çalışmaya başlayacağımı garanti edebilirim. Bunun için hedefli bir şekilde hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)

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