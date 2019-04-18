Adı Fenerbahçe İle Anılan Caner Erkin İçin Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle

Hakkında çıkan Fenerbahçe iddiaları için "Beşiktaş'ta mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulunan Caner Erkin'e Beşiktaş yönetimi yeni mukavele teklifinde bulunacak.

BEŞİKTAŞ, CANER ERKİN İLE SÖZLEŞME UZATACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Başkan Fikret Orman ve ekibinin tecrübeli oyuncunun 30 Haziran 2020'de bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldığı öğrenildi. Tarafların önümüzdeki günlerde masaya oturup, anlaşmaya varması bekleniyor. Caner, teklifi kabul ederse 30 Haziran 2021 yılına kadar Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.