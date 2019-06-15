Ademola Lookman'ın transferini Cenk Tosun bitirecek
Beşiktaş'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Ademole Lookman için Cenk Tosun devreye girecek. Milli oyuncu, takım arkadaşına Beşiktaş'ı ve taraftarları anlatacak.
Beşiktaş yöneticisi Umut Güner, İngiltere'de Everton'un genç yıldızı Ademola Lookman ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Geçen sezon Everton ile 21 maçta görev yapan 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile yapılan temaslar olumlu sonuçlandı.
CENK'TEN YARDIM İSTEDİ
Lookman'ın kafasındaki soru işaretleri içinse Beşiktaş yönetimi eski yıldızı Cenk Tosun'dan yardım istedi. Everton forması giyen Cenk, Lookman'a hem Beşiktaş'ı hem siyah-beyazlı taraftarları hem de İstanbul'u anlatacak.
(Sabah)
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