Adem Büyük Alanyaspor maçında sakatlandı

07.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:18

Sakatlıklarla boğuşan Galatsaray Alanyaspor maçında kötü bir haberle daha karşılaştı.

Fatih Terim'in forvet olarak sahaya sürdüğü deneyimli oyuncu Adem Büyük 75. dakikada sakatlandı. Yapılan müdahalelerin ardından oyuna devam edemiyeceğini belirten Büyük, yerini Radamel Falcao'ya bıraktı.

FORVETLERİN BİRİ DÖNÜYOR, DİĞERİ SAKATLANIYOR

Bu sezon forvet bölgesinde büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, Adem Büyük'ten önce Andone, Ryan Babel ve Falcao'nun sakatlıklarıyla zor zamanlar yaşamış, Falcao iyileşmesine rağmen Andone ve Ryan Babel'den yoksun kalmıştı.