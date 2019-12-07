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Adem Büyük Alanyaspor maçında sakatlandı

Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek 3 puana uzanan Galatasaray'a Adem Büyük'ten kötü haber geldi. Maçın 75. dakikasında sakatlanan Adem Büyük, mücadeleye devam edemedi.

07.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:18
Adem Büyük Alanyaspor maçında sakatlandı

Sakatlıklarla boğuşan Galatsaray Alanyaspor maçında kötü bir haberle daha karşılaştı.

Fatih Terim'in forvet olarak sahaya sürdüğü deneyimli oyuncu 75. dakikada sakatlandı. Yapılan müdahalelerin ardından oyuna devam edemiyeceğini belirten Büyük, yerini Radamel 'ya bıraktı.

FORVETLERİN BİRİ DÖNÜYOR, DİĞERİ SAKATLANIYOR

Bu sezon forvet bölgesinde büyük sıkıntı yaşayan , Adem Büyük'ten önce Andone, Ryan Babel ve Falcao'nun sakatlıklarıyla zor zamanlar yaşamış, Falcao iyileşmesine rağmen Andone ve Ryan Babel'den yoksun kalmıştı.

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