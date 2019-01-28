Fenerbahçe'nin İstediği Emmanuel Adebayor, Kasımpaşa Maçının Kadrosuna Alınmadı

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı konuk ettiği mücadelede Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Emmanuel Adebayor, maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin İstediği Emmanuel Adebayor, Kasımpaşa Maçının Kadrosuna Alınmadı

Uzun süren sakatlığının ardından takıma katılan Emmanuel Adebayor, Kasımpaşa ile oynanan maç kadrosuna dahil edilmedi.

Devre arasında Robinho ve Demba Ba'nın takıma katılmasının ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında tercihini bu futbolculardan yana kullanırken, ismi özellikle Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan yıldız golcü Adebayor, maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Kaynak: İHA
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