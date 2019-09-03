Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdı.

03.09.2019 13:22
Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Teknik Direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığını açıkladı. Adana Demirspor Kulübü'nün internet sitesinde yer alan Başkan Murat Sancak imzalı açıklamada şöyle denildi:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarı ve spor kamuoyu. Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz. Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adam ile en yakın zamanda anlaşarak takımımızın başına getireceğiz."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak
Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (10)

  • ÜST DÜZEY:
    Bu adamın Almanya macerasında kalp krizi geçirip sahada kalma gibi bir durumu varken işlerini ne kadar ciddiye aldığını kilolarına bakarak görebilirsiniz kendini ciddiye almayan bir insanın başkalarını ciddiye almasını mı bekliyorsunuz bundan !
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  • TAKİM CALİSTİRMAK NEREEE SEN NEREEE:
    donup dolasip donecegi yer beyaz futbol. Hic bir baltaya sap olamaz, anca efelenip atar tutar ama sonuc perisanlik.
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  • ADANALI:
    Valla başkan öncelikle zihniyetin değişmesi lazım insan bir kere hata yapar ikinci kez yaparsa ahmaklık olur metin korkmaz efendi ne derse o oluyur bu hoca gitsin bu hoca gelsin bu topcu oynasın böyle olmaz metin efendi iyi dostun olabilir ama geçen seneden ders çıkarman lazım çok para harcıyorsun başka takımları yardım yapıyorsun güzel şeyler bunlar prestij meselesi ola ki bu takımdan başkanlığı bıraktığında bu paraları bu külübün üstüne bırakmazsın
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  • ADS:
    Maalesef borç kulübün borcu har vurup harman savuruyorlar. Başkanlığı bıraktığı gün hepsini borçlandırır. Futbolda gol atarak kazanırsın. Kaldı ki tüm takımlar bize kapanıp oynuyor bu sebepten bizim en az 3 tane iyi forvetimiz olması gerek. O kadar orta sahaya bir dolu topçu aldık lakin nermini falan hiç oynatmadan geri gönderdik. Sanırım başkanı oyuna getiriyorlar.
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  • DOĞRUCU DAVUT:
    GEÇEN SEZON POTE''Yİ ORUÇLU DİYE ELEŞTİRDİĞİ ZAMAN SÖYLEMİŞTİM BU ŞİŞMAN ARKADAŞDAN TEKNİK DİREKTÖR OLMAZ. EGO FAZLA BİLGİ YOK. YILLARIN GENÇLERBİRLİĞİ''Nİ 2. LİG''E DÜŞÜRDÜ AİLEME ZAMAN AYIRICAM DİYE AYRILDI SÜPER LİG''DEN TEKLİF GELMEDİ GİRESUNSPOR 3 MAÇ DAYANDI KOVDU. PLAY-OFF MAÇLARI ÖNCESİ HERKESİN İNANCINA SAYGI DUYALIM DİYORDU POTE ORUÇ TUTUYOR DİYE DEMEDĞİ KALMADI. BU ARKADAŞTA OYUNU OKUMA-GİDİŞATA GÖRE B PLANI-OYUNCUYU ANLAMA ZERRE KADAR YOK. ESKİDEN FUTBOLCU DİYE HERKES Bİ DEFA DENİYOR KOVUY
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  • ESCOBAR:
    gençlerbirliği''ni mahvettin ilhan cavcav olsa yakana yapışmıştı. gittin giresun''a 3 maç dayandı adamlar. play-off oynayacak adana demirspor''a geldin aylar önce insanların inançlarına saygı duyalım diye cümleler kurdun pote oruçlu girdi diye söylemediğini bırakmadı. halbuki pote seferi olduğu için oruçlu değildi ama maçı kazanamadıkları için bi sorumlu gerekiyordu. böyle karakter yoksunu bi zat işte bu. hiç adam kalmamış gibi bu göbekli arkadaşı alıyor herkes bizim gördüğümüzü görmüyor musunuz?
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  • SİNYOR:
    klasik ümit özat işte. herşeyi herkesten çok iyi bildiğini sanıyor bişey bilmediğini kulüpler de anlamış herhalde başkanın cümlesine bak :şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adam ile en yakın zamanda anlaşarak takımımızın başına getireceğiz. bu adamda takmlar ne buluyor anlamadım. eskiden futbolcu olan herkes teknik direktör olamaz ya.
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