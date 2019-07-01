Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi bitiyor
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da Ümit Özat ile yollar ayrılıyor. Özat'ın yerine Orhan Kaynak'ın geleceği öğrenildi.
Adana Demirspor'da Ümit Özat depremi yaşanıyor. TFF. Lig ekibi Adana Demirspor Ümit Özat ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Adana ekibi kısa süre içinde açıklama yaparak yolları ayıracağını açıklayacak.
Fanatik'te yer alan habere göre; Adana Demirspor'un Ümit Özat'ın yerine getireceği isim de belli oldu. Güney ekibi tecrübeli teknik adaman Orhan Kaynak ile her konuda anlaştı.
Ümit Özat geçen sezon Adana Demirspor'un başında çıktığı 16 maçta 8 galibiyet 5 beraberlik 3'de yenilgi almıştı
YORUMLAR
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Son Dakika Haberleri