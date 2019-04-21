Adana'da Derbi Öncesi Taraftarlar Birbirlerine Saldırdı
Adanaspor-Adana Demirspor maçı öncesi bir grup taraftar, maç öncesi stadyum yakınında birbirlerine taşlarla saldırdı.
Ligde 13. sırada 33 puana sahip Adanaspor ile 48 puanla 7. sırada bulunan Adana Demirspor arasında 5 Ocak Fatih Terim Stadında saat 19.30'da karşılaşacak. Zorlu derbi öncesi polis, çıkabilecek olaylara karşı sabah saatlerinden itibaren tedbir aldı.
OLAYLAR BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ
Stadyum çevresindeki caddelerin bir bölümü bariyerlerle kapatıldı. Maç saati yaklaştıkça stada gelmeye başlayan Adana takımlarının bazı taraftarları arasında Gazipaşa Bulvarı'nda kavga çıktı. Taraftarların birbirlerine taşlarla saldırdığı kavga, polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Çıkan olaylarda yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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İşte herzamanki gibi yine demirsporlu taraftarlar bu kavganın sebebidirCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır