ADA Coin Yorum: Cardano (ADA) Momentum'da Yavaşlama Belirtisi Yok

ADA Coin yorum: Cardano'nun tam ademi merkezileştirmesi, rakipleri Bitcoin ve Ethereum ile mücadele etmesine ve talebini ve fiyatını artırmasına yardımcı olacaktır. Cardano fiyatı son iki gün içinde hiçbir yerde gitti. ADA, geçen haftaki en düşük seviyesinin yaklaşık % 42 üzerinde olan 1.3260 $ 'dan işlem görüyor. Piyasa değeri 41 milyar dolara ulaşıyor ve bu onu dünyanın en büyük 6. kripto para birimi yapıyor.

Son zamanlarda Cardano, insanların Merkezi Olmayan Finans (DEFI) oluşturmasını sağlayan akıllı sözleşmeler konseptini tanıtmayı başardı. ADA ise Cardano ekosisteminin yerel para birimidir. Ethereum ağı için Ether'in yaptığını ve Binance zincir ağı için BNB'nin yaptığını yapar.

ADA COİN YORUM

Geçtiğimiz hafta, Coinbase listesinin heyecanı azalırken ADA fiyatı keskin bir düşüş gösterdi. Tüm zamanların en yüksek seviyesinden% 40'tan fazla düştü. Ancak bu hafta, para birimi, rahatlama rallisi olarak bilinen olayda geri döndü.

Bitcoin gibi diğer para birimleri de yükseldi. Bununla birlikte, piyasa faiz oranlarını ve nicel gevşeme politikalarını değiştirmeden bıraktığı en son Fed kararını sindirdiği için çoğu para birimi hala tereddüt ediyor. Peki, ADA için sırada ne var?

ADA fiyat tahmini

Son ADA fiyat tahminimde, para biriminin 1.55 $ 'a yükseleceğini yazmıştım. Bu henüz gerçekleşmedi ve dört saatlik grafiğe baktığımızda, para biriminin 1.3552 $ seviyesinde büyük bir direnç bulduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Cardano, siyahla gösterilen bir yükseliş flama modeli oluşturdu. Bu formasyon yükseliş eğilimi gösterme eğilimindedir. Gibi VeChain , bu model% 38,2 düzeltme seviyesi de oldu.

Bu nedenle, benim görüşüme göre, Cardano fiyatının yükseliş eğilimi göstereceğini tahmin ediyorum, ilk hedef 1.4080 $ 'da% 23.6 geri çekilme seviyesi, bu da mevcut seviyenin yaklaşık% 5 üzerinde. Bu tahmin, 1,2500 ABD doları desteğinin altına düşerse geçersiz olacaktır.