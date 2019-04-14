Aboubakar Kamara Zoru Başardı, Görenler İnanamadı

Evkur Yeni Malatyaspor'un golcüsü Aboubakar Kamara, Aytemiz Alanyaspor maçında kaçırdığı golle izleyenleri şoke etti.

Evkur Yeni Malatyaspor'un golcüsü Aboubakar Kamara maçın hemen başında takımına pekaltı kazandırmış ve 6. dakikada Adem Büyük'ün golüyle Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçmişti.

Aboubakar Kamara bu kez 10. dakikada inanılmaz bir gol kaçırdı. Kaleci Haydar Yılmaz'ı geçen Kamara, boş kaleye golünü atamadı. Bu pozisyonun hemen ardından Aytemiz Alanyaspor 12. dakikada Junior Fernandes'in golüyle skoru eşitledi.

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