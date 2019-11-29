Aboubakar golleriyle geri döndü

29.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:51

UEFA Avrupa Avrupa Ligi G Grubu'nda Porto, Young Boys ile deplasmanda karşılaştı. Maçın 75. dakikasına kadar 1-0 mağlup durumda bulunan Porto'yu, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vincent Aboubakar kurtardı. Kamerunlu yıldız attığı 2 gol ile takımına 3 puanı getirdi ve gecenin kahramanı oldu.

GOLLERLE GERİ DÖNDÜ

Sezon başından beri geçirdiği sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamayan Aboubakar, dün akşam ilk defa bir resmi maçta 90 dakika sahada kaldı. Takımına galibiyeti getiren Aboubakar, bu sezon ilk kez golle tanıştı.