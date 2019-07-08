Abdurrahim Albayrak: Selçuk İnan boş mukaveleye imza attı

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Selçuk İnan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Selçuk İnan ile sözleşme yenilenmesiyle ilgili olarak, "Yıllardır kaptanlığımızı yapan Selçuk'un ilk mukavelesinde de vardım uzatmasında da varım. Bu dönem içerisinde beni hiç yalnız bırakmadı, beni hiçbir şekilde üzmedi. Paramız olduğu zaman verdik, olmadığı zaman vermedik. Bu konuda hiçbir zaman kapımı çalmayan Selçuk kardeşime çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Albayrak, "Şu anda da mukaveleyi imzalamadı. Sözleşmeyi oku dedim, 'okumam, ben Galatasaray'ın kaptanıyım. Ne yazarsanız yazın benim için geçerlidir' dedi. Bütün Galatasaray camiasının önünde şunu ifade etmek istiyorum: Allah herkese Selçuk gibi kaptan nasip eylesin. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Boş mukaveleye imza attı, 'hocam ve başkanımla beraber ne yazarsanız yazın benim için geçerli' dedi. Selçuk'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.