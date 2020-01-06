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Abdurrahim Albayrak'ın Monacospor gafı sosyal medyayı salladı

Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a dönmesinin ardından Abdurrahim Albayrak, transfer hakkında açıklama yaptı. Albayrak, Onyekuru transferi hakkında ''Sevgili dostum Monacospor'un sportif direktörüne çok teşekkür ediyorum.'' sözlerini kullanırken, yaptığı gaf sosyal medyada gündem oldu.

06.01.2020 22:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:05

'nun 'a dönmesinin ardından Nijeryalı yıldızı önce alnından öpen , ardından transfer hakkında konuştu.

Albayrak, Onyekuru transferi hakkında "Sevgili dostum Monacospor'un sportif direktörüne çok teşekkür ediyorum." sözlerini kullanırken bu açıklamanın ardından 'Monacospor' sözü sosyal medyada kısa süre içinde birçok hesaptan paylaşıldı.

FALCAO TRANSFERİNDE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Galatasaray ile Monaco arasında sezon başında yapılan Radamel Falcao transferinde de Abdurrahim Albayrak, Monaco Sportif Direktörü Oleg Petrov hakkında konuşmuştu. Albayrak, Petrov için o zamanlar "Aramız çok iyi" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Abdurrahim Albayrak'ın Monacospor gafı sosyal medyayı salladı
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