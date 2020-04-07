Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı Galatasaray'a teknik direktör Fatih Terim'in ardından ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'tan da sevindirici haber geldi. Albayrak'ın yapılan son koronavirüs testi negatif çıktı.

Sarı-kırmızılılarda virüse ilk yakalanan isim olan Abdurrahim Albayrak'ın son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı.

Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Albayrak, özel şirketinde birkaç gün daha tedbir amaçlı karantinada kalacak.

TERİM'İN DE TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞTI

Galatasaray'da durumu her geçen gün daha iyiye giden ve dün yapılan testi negatif çıkan teknik direktör Fatih Terim'in tedavisine ise evinde devam ediliyor.