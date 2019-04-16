Abdurrahim Albayrak'ın Oğlundan Ali Palabıyık'a Şok Sözler

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yöneten Ali Palabıyık'a tepkiler sürüyor.Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Yasin Albayrak sosyal medya hebasından Palabıyık'a tepki gösterdi.

Albayrak Twitter hesabından Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği'nin yaptığı paylaşımı alıntılayarak Ali Palabıyık için "Bu hırsızın hemen Fifa listesinden çıkartılması gerekir" ifadelerini kullandı.

(Fanatik)