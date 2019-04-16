Abdurrahim Albayrak'ın Oğlundan Ali Palabıyık'a Şok Sözler
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Yasin Albayrak, Ali Palabıyık hakkında "Bu hırsız FIFA listesinden çıkartılması gerekir" paylaşımında bulundu.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yöneten Ali Palabıyık'a tepkiler sürüyor.Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Yasin Albayrak sosyal medya hebasından Palabıyık'a tepki gösterdi.
Albayrak Twitter hesabından Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği'nin yaptığı paylaşımı alıntılayarak Ali Palabıyık için "Bu hırsızın hemen Fifa listesinden çıkartılması gerekir" ifadelerini kullandı.
(Fanatik)
YORUMLAR (15)
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Bu sene her zamankinden farkli bir lig oldu başaga biran once kupayi verin araplarmi satcaksnz napacaksanz yapin çalmakdan vazgecinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Lan gs liler siz çokmu dürüstsünüz ona buna çamur atıyorsunuzCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Bu HAKEMLERLE GEÇEN YIL ŞAMPİYONLUK ALAN BİZ DEĞİLMİYİZ.. ! Hep hakemler suçlu Fatih haklı ! Sen on kişi kalan takıma pozisyonun yok!Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Türkiye ligine gördüğünü çalan, adaletli hakemler artık şart, arsız hırsız, onun bunun yalakacılığını yapan eyyamcılara yer yok, o düdükler asılacakCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Biz Gsliler söylediği sözleri yazsak, Büyük okyanus asma köprü olur, Palabıyıkın öbür taraftada yatacak yeri yok, söyleyeyim orada rahat yatamayacak.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır