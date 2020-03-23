SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı - Spor
Spor

Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan ve koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın test sonuçları negatif çıkmıştı. Tecrübeli yöneticiyi yıkan haber eşinden geldi ve Şükran Albayrak'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

23.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:27
Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve çiftin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, bugünkü yazısında, "Galatasaray'ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs şüphesiyle Yeşilköy'deki Acıbadem International Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak'ın eşi Şükran Hanım'ın da Koronavirüs'e yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.

"DERBİ SONRASI ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN HASTALANMASI ENDİŞE YARATTI"

Üstündağ, "Bu arada 15 Mart'ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izleyen, orada teknik heyet ve diğer yöneticilerle de bir araya gelen Abdurrahim Albayrak'ın hemen akabinde hastalanması, kulüpte büyük endişe uyandırdı. Tüm futbolcular ve teknik heyetin kontrolden geçirildiği, hiç kimsede virüs tespit edilmediği gelen duyumlar arasında. Temennim, Albayrak çiftinin de bir an önce iyileşip taburcu olması." düşüncesini dile getirdi.

Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı

Haberin Videosu:

Galatasaray 2. Başkanı Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

F.Bahçeli idareci üzücü haberi verdi: Yüzde 1 milyon koronayım Spor
F.Bahçeli idareci üzücü haberi verdi: Yüzde 1 milyon koronayım
G.Saray'dan ayrılmak hiçbirine yaramadı! Sıfır çektiler Spor
G.Saray'dan ayrılmak hiçbirine yaramadı! Sıfır çektiler
Falcao'dan çok konuşulacak Arda Turan, Fatih Terim ve derbi itirafları Spor
Falcao'dan çok konuşulacak Arda Turan, Fatih Terim ve derbi itirafları
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı Spor
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı
Cristiano Ronaldo'nun test sonuçları belli oldu Spor
Cristiano Ronaldo'nun test sonuçları belli oldu
Eski başkan, 37 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti Spor
Eski başkan, 37 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü
İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli'ye gideceğini iddia etti
İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli'ye gideceğini iddia etti
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi
Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım
Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı
Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
'Evde kal' diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı
"Evde kal" diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı
Beşiktaş, Lens'in 'Ülkeme gitmek istiyorum' talebini reddetti
Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti
Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde
Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin James Bond Rita Wilson Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Burak Yılmaz Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Fransa Almanya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 09:46:57. #1.15#
title