Abdurrahim Albayrak'ı transfer için böyle işlettiler

Sosyal medya kullanıcı bir kişi, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı telefondan görüntülü arayarak golcü oyuncu Diagne'nin fiyatını sordu.

Kendini menajer gibi tanıtan bir kişi, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'la transfer görüşmesi yaptı.

Albayrak'ı görüntülü arayan sosyal medya kullanıcısı, ingilizce olarak Diagne'nin fiyatını sordu. Deneyimli yönetici ise karşısındaki kişiye "15 milyon euro" şeklinde cevap verdi.