Beşiktaş derbisinde ani bir hareket yapan Abdurrahim Albayrak boyun fıtığı oldu!

03.11.2019 15:27

Galatasaray'ın maçlarında heyecanlı tavırlarıyla dikkat çeken İkinci Başkan Abdurrrahim Albayrak, Beşiktaş maçında da yerinde duramadı. Derbi maçta bir pozisyona ani bir reaksiyon veren Abdurrahim Albayrak, boynunda ağrı olduğunu hissetti. Daha sonra ağrılar azalmayınca doktora giden Albayrak'ın boyun fıtığı olduğu ortaya çıktı.

OPERASYON GEÇİRECEK

Albayrak'ın boyun fıtığı ağrısının bel ağrılarına da neden olduğu öğrenildi. Albayrak'ın kısa bir süre içerisinde boyun fıtığı nedeniyle operasyon geçireceği ifade edildi. Albayrak'ın takımla birlikte Real Madrid maçı için İspanya'ya gidip gitmeyeceği ise bilinmiyor.