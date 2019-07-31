Abdurrahim Albayrak: Emre Mor transferini KAP'a bildireceğiz

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, TRT Spor'a yaptığı açıklamada milli futbolcu Emre Mor'un transferini KAP'a bildireceklerini açıkladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Abdurrahim Albayrak, Emre Mor'u birazdan KAP'a bildireceklerini açıkladı. Albayrak yaptığı açıklamada, "Biraz sonra Emre Mor için KAP açıklaması yapacağız. Bitenleri söylüyoruz. Daha fazla bir şey söyleyemem" dedi.

GALATASARAY TRANSFERDE DURMUYOR

Galatasaray daha önce Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk ve Luyindama'yı bonservisle, Jean Michael Seri'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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YORUMLAR (12)

  • GS:
    kiralanmaması lazım bonservisiyle alacaksın parlarsa satarsın şimarıklığına devam ederse postalarsın ama kiralarsan rehabilitasyon merkezi değil burası ben parlatırım ben satarım
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  • FANATİK:
    Alın alın saçın paraları zannediyorlar ki şampiyonlar liginde çeyrek final oynayacaklar sizemi kaldı. . . Bu kadar maliyetli oyuncularla şampiyonda olamayacaksın bu sene ondan sonra görürüz kedicikleri :)))
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  • :) :) :):
    Hazımsızlık çok kötü ve sinsi bir hastalıktır kardeşim geçmiş olsun. . .
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  • DURAN TEKERLEK:
    yorum yazan arkadaşlar. okuma iyi de, anlamada sıkıntı var galiba.
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  • ŞAPKACI:
    KEDİCİK, SENDE ŞİKECİ OLACAĞINA GEL GALATASARAYLI OL ŞAMPİYON OL.
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