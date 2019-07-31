Abdurrahim Albayrak: Emre Mor transferini KAP'a bildireceğiz
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, TRT Spor'a yaptığı açıklamada milli futbolcu Emre Mor'un transferini KAP'a bildireceklerini açıkladı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Abdurrahim Albayrak, Emre Mor'u birazdan KAP'a bildireceklerini açıkladı. Albayrak yaptığı açıklamada, "Biraz sonra Emre Mor için KAP açıklaması yapacağız. Bitenleri söylüyoruz. Daha fazla bir şey söyleyemem" dedi.
GALATASARAY TRANSFERDE DURMUYOR
Galatasaray daha önce Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk ve Luyindama'yı bonservisle, Jean Michael Seri'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
YORUMLAR (12)
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Bu Abdurrahim cok zeki biri . . . . . yüzünden belli . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kiralanmaması lazım bonservisiyle alacaksın parlarsa satarsın şimarıklığına devam ederse postalarsın ama kiralarsan rehabilitasyon merkezi değil burası ben parlatırım ben satarımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Emrenin futbol hayatı bitti çünkü Fransızlar Türk futbolcu oynatmıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Alın alın saçın paraları zannediyorlar ki şampiyonlar liginde çeyrek final oynayacaklar sizemi kaldı. . . Bu kadar maliyetli oyuncularla şampiyonda olamayacaksın bu sene ondan sonra görürüz kedicikleri :)))Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
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Hazımsızlık çok kötü ve sinsi bir hastalıktır kardeşim geçmiş olsun. . .2 1 Yayından Kaldır
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hadi be! gel geleceksen velet! ne uğraştırdın! seni ancak, terim parlatır.Cevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
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yorum yazan arkadaşlar. okuma iyi de, anlamada sıkıntı var galiba.Yayından Kaldır
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KEDİCİK, SENDE ŞİKECİ OLACAĞINA GEL GALATASARAYLI OL ŞAMPİYON OL.3 1 Yayından Kaldır
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TEKERLEK. PARATÖRÜN YALAKASI OLACAĞINA ADAM OLMAYI DENE.2 11 Yayından Kaldır
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Emreyi aldınız iyi halt ettiniz.onyekürü için uğraşmadınız. Ama pişman olacaksınız.Cevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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