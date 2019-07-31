Abdurrahim Albayrak: Emre Mor transferini KAP'a bildireceğiz

TRT Spor'da yer alan habere göre; Abdurrahim Albayrak, Emre Mor'u birazdan KAP'a bildireceklerini açıkladı. Albayrak yaptığı açıklamada, "Biraz sonra Emre Mor için KAP açıklaması yapacağız. Bitenleri söylüyoruz. Daha fazla bir şey söyleyemem" dedi.

GALATASARAY TRANSFERDE DURMUYOR

Galatasaray daha önce Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk ve Luyindama'yı bonservisle, Jean Michael Seri'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.