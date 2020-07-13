Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu Emre Kılınç'a resmi imzayı attırmak isteyen Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını sosyal medya üzerinden takibe aldı.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Emre Kılınç transferini büyük ölçüde noktaladığı iddia edilirken oyuncunun adı son günlerde Fenerbahçe ile anılmıştı. Sivasspor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Emre Kılınç gol atarken başarılı bir performans ortaya koydu. FAN SAYFASINI TAKİBE ALDI Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor maçının ardından dikkat çeken bir harekete imza attı. Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ın Instagram'da bir fan sayfasını takibe aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar transferin artık büyük ölçüde bittiğini ifade etmeye başladı.