Abdullah Avcı, taraftarın istifa tezahüratlarına cevap verdi: Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz!

03.10.2019 22:36

Beşiktaş, Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Wolverhampton'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avcı şu ifadeleri kullandı:

"Antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede bütün sınavları vererek, her kademede çalışarak, tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 sene şampiyonluğa oynayan takımlar 2'şer defa beni istediler ve ben başka bir takımla son 3 sene şampiyonluğa oynadım. Ben buraya tüm sınavları vererek geldim. 5 haftayla benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 10 senede Beşiktaş istemedi beni sadece, ben de burayı istedim oyunculara ve kendime güvenerek.

"VAZGEÇMEYECEĞİM, TÜRK FUTBOLUNUN SORUNU ANTRENÖR DEĞİŞTİRMEK DEĞİLDİR"

Ben buraya gelirken oyuncu grubuna, Beşiktaş taraftarına ve tarihine inanarak geldim. Ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Bugün son dakikada mağlup olmasak bile zihinsel olarak bizi yukarı çekecekti. Pazar günü kazanıp başka şeylerin peşinde gitmeye devam edeceğiz. Ben Beşiktaş başkanı ve yönetimiyle 3 yıllık imza attım. İmzamı hem gönlüme hem gönüllere attım. 5 maçta bu sorgulanmaz. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değildir. Birçok şey konuşulur, hepsini de biz biliriz."