Abdullah Avcı, takımla birlikte Portekiz'e gitmedi!

06.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:22

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz ekibi Braga'ya konuk olacak olan Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, grip olduğu için Portekiz'e gidemedi. Avcı'nın Braga maçında takımın başında olup olmayacağı yarın belli olacak.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamızın,tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz 'e gidecektir."

BURAK, ATİBA GÖKHAN GÖNÜL DE KADROYA ALINMAMIŞTI

Beşiktaş'ın Braga ile oynayacağı maçın kadrosuna Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, N'Koudou ve Gökhan Gönül alınmamıştı.