Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında 26 maçta 11 galibiyet, 12 mağlubiyet aldı

17.01.2020 08:33 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:35

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu sezon 26. resmi karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bunların 12'sini mağlubiyetle tamamladı. Rakiplerine 11 kez üstünlük sağlayan siyah beyazlı takım, 3 karşılaşmada ise berabere kaldı. Süper Lig'deki 17 maçın 5'ini kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 kez mağlup olurken, 1 galibiyet alabildi. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta da 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

ATTIĞINDAN FAZLA GOL YEDİ

Siyah beyazlı ekip, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde, attığı golün daha fazlasını yedi. 26 resmi karşılaşmada 38 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 42 gol gördü.

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