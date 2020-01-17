Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında 26 maçta 11 galibiyet, 12 mağlubiyet aldı
Teknik Direktör Abdullah Avcı Beşiktaş'ın başında 26 maçta 11 galibiyet alırken, 12 kez mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 38 gol atarken kalesinde 42 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu sezon 26. resmi karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bunların 12'sini mağlubiyetle tamamladı. Rakiplerine 11 kez üstünlük sağlayan siyah beyazlı takım, 3 karşılaşmada ise berabere kaldı. Süper Lig'deki 17 maçın 5'ini kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 kez mağlup olurken, 1 galibiyet alabildi. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta da 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.
ATTIĞINDAN FAZLA GOL YEDİ
Siyah beyazlı ekip, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde, attığı golün daha fazlasını yedi. 26 resmi karşılaşmada 38 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 42 gol gördü.
Haber Videosu: Abdullah Avcı'nın mağlubiyeti, galibiyetinden fazla!
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bundan daha başarılı hocayı nerden bulacağız bizi küme düşürmesin bize yeterCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Beşiktaşın hocası değil yapamıyorCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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sezon sonu başarılı olamazsa avcının yerine sergen gelmeli benceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu BJK da Hoca . . O cok ıyı kadrolu Basaksehırde bır sey yapamadı. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Cocuklar duymasin dizisinde iyi bir kariyer yapmisti ama sonra emlak reklamrinda falan cikinca hic yakistiramamistim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sorsan büyük hocaCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Sergen YALÇIN''ı bekliyoruz.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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BU FUTBOLDA NELER DÖNÜYOR NELERCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Arkadaş aylardır söyleye söyleye dilimizde tüy bitti bu adamdan Beşiktaş''ımıza teknik direktör olmaz olamaz. İnanın bu adamın oynattığı oyunu ben bile oynatırım hatta daha iyisini bile oynatabilirim.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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sergen sergen diye diye geberip gidecezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır