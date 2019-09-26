Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta geleceği belli oldu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında Abdullah Avcı'nın durumunun ne olacağı merak ediliyor. Avcı, kongreye kadar takımın başında kalacak. Yeni yönetim çalışmak istemezse Avcı dönemi sona erecek.

26.09.2019 09:53
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta geleceği belli oldu

Başakşehir'den ayrılıp sezon başında Kartal'ın başına geçen Avcı, lige ve Avrupa'ya kötü bir başlangıç yaparken Orman'ın ani istifa kararıyla da bir şok daha yaşadı. Kararı öğrendikten sonra kendisinin de istifasını vereceği yönünde dedikodular çıkan Avcı'nın tüm yaşananlara rağmen Trabzonspor maçına odaklandığı kaydedildi. Futbolcuların da dikkatinin saha içinde kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, hafta boyunca yönetimde yaşanan krizin takıma yansımaması için çaba gösterecek.

YENİ YÖNETİM İSTEMEZSE AVCI DÖNEMİ BİTİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre; Yönetimde yaşanabilecek olası değişim halinde Avcı'nın da planını belirlediği kaydedildi. 56 yaşındaki çalıştırıcı, olağanüstü kongreye kadar takımının başında kalmaya devam edecek. Avcı, seçimin ardından yeni yönetimin önünü açmak için istifasını verecek. Eğer yeni yönetim Avcı ile devam etmek isterse istifa değerlendirmeye alınmayacak. Yeni yönetimin istememesi halinde ise Avcı dönemi sona erecek.

AVCI VE FİKRET ORMAN GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Orman bir araya geldi. Yöneticilerin de yer aldığı toplantıda Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın görevine aynı şekilde devam etmesini isterken, "Sen takımı Trabzonspor maçına hazırla. İdari konular takımı etkilemesin" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (5)

  • ÇARŞI, KUMPASLARA KARŞI:
    Aptiş Ormanı tarumar etti. . Sıradaki gelsin dedirtmezler sanırım. . Sportif yönü olan yönetim gelirse, Aptişin ilkokul döneminde bir Selçuk URAL şarkısı vardı: ''Güle Güle, Yolun açık olsun. ''. der. Kartalı batırmak isteyen bir yönetim gelirse, orman yandı, yakmaya devam. . Kılıf hazır, 3 yıllık ve 36 milyonluk sözleşme ''Kendim ettim, kendim buldum'' şarkısı da birinini dilinden düşmüyor dur. .
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  • SİYAH BEŞİKTAŞLI:
    Fikret Orman başkanlığa devam, avcı ya yol verin sergeni getirin kriz çözülsün bu kadar basit
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  • BU NE LAN:
    beşiktaş trabzon maçını kaybederse Abdullah Avcı kongreyi falan beklemes. kesin gider. yalnız trabzonunda beşiktaştan bi farkı yok. ikiside bom bok.
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