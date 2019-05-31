Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdi
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor. Yıllık 12 milyon TL karşılığında 3 senelik anlaşmaya varılan Avcı, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdi.
Siyah beyazlılarda Gökhan Keskin'in yeni dönemde aktif rol alacağı öğrenilirken, U21 takımının başında bulunan Yasin Sülün ve eski kaleci Hakan Çalışkan'ın da Avcı'nın ekibinde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
İNCELEMELERDE BULUNDU
Bein Sport'un haberine göre; Bir an önce mesaiye başlamak isteyen Abdullah Avcı siyah beyazlıların Nevzat Demir ve Hakkı Yeten Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Avcı, personelle tanıştı ve bilgi aldı.
Yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu'nun sorumluluğunu üstlendiği Beşiktaş altyapısının Nevzat Demir Tesisleri'ne taşınma faaliyeti de başladı. Siyah beyazlılar tesislerdeki sahaları bakıma alırken altyapı için ek saha ve otel binası inşaa edilecek.
Teknik direktör konusunu çözüme kavuşturan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da Abdullah Avcı'nın resmi imzayı atması ile hız kazanacak. Siyah beyazlıların Fransa'da sağ bek aradığı gelen haberler arasında.
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Abdullah hocanın yüzünde bir nur göremiyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ha ha hahay gülmekden karnım acıyor fener aynı kümeden kurtulan hocayla devam beşiktaş 8 puanı kapatıp şampiyonluğu veren hocayınan devam kararı aldı şimdi bu fahtih terim bunları birbaba hindi yapmazmı gine vala rahat bir şampiyon oluruz başak şehir onun cu bile olamaz trabzon zorlar ama zevki olsun canım birazdaCevap Yaz 1 Yayından KaldırİSTANBULLU: başak şehir seneye küme düş memeye oynar ve düşe bilirde şünki imam oğlu kazanıırsa aç kalır rantı sonbulur1 1 Yayından Kaldır
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SEZONUN İLK YARISI GİDERSERGEN İ ALMAYIN SİZ SONUCUNU GÖRECEĞİZCevap Yaz Yayından KaldırHASAN ŞAŞ: tazminat ödemek için hoca alıyorlar yazık bu adamdan bir cacik olmaz mustafa denizli yi getirin ikincilik kesin ama bu adamla çok zor1 1 Yayından Kaldır