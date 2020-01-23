: Abdullah Avcı, maç içinde söylediği 'Ben böyle takım görmedim' sözlerine açıklık getirdi

23.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 00:09

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-2 biten BB Erzurumspor maçının ardından basın toplantısında konuştu. Avcı, "Takım adına oyuncu grubu da biz de bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Taraftar protestosunda haklı. Buraya gelince iyi şeyler görmek ister, sahanın içinde aksiyon ister. Herkes bunun değerlendirmesini şapkasını önüne koyup yapmalı. Bizim için üzüntü verici bir akşam. Rakibi de tebrik ediyoruz." dedi.

"BELKİ BİZ TOPLANTI YAPMAK İSTEYECEĞİZ"

Avcı maç içinde "Böyle takım görmedim hocam" sözlerine de açıklık getirdi. Avcı, "Küçümseme anlamında söylemiyorum ama bir alt lig takımı karşısında iç sahada, gol yiyorsun ve öne geçiyorsun, 4 dakikada geriye düşüyorsun. Öne geçince Atiba'yı oyuna alıp güvenlik önlemi alacağımı mı düşüneceğim? Zaten Atiba'yı çağırana kadar golü yedik. Bu anlamda çıkmış bir ifade. Bugün maç bitti ama henüz durum sıcak. Belki yönetim belki biz toplantı yapmak isteyeceğiz. Buradan tesislere gideceğim. Duruma bakacağız. 18 müsabaka sonunda 10 puan fark var. Şu anda ne söylesem geçerliliği olmayacak. İyi gitmeyen bir durum var." diye konuştu.

"ELNENY NE YAŞADI BİLMİYORUM"

Saha içinde disiplin zaaflarına yönelik dikkatini çeken unsurlar olduğunu dile getiren Avcı, "Elneny ne yaşadı bilmiyorum ama bir futbol takımında teknik taktik tabii ki önemlidir fakat bunları daha iyi hale getiren grup enerjisidir. Herkes birbirinin elinden tutup sahayı veya hayatı paylaşırsa yukarı doğru çıkarsın. Bizim de dikkatimizi çeken şeyler var." değerlendirmesinde bulundu.

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