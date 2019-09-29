Abdullah Avcı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna yanıt verdi!

29.09.2019 22:07

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Tarihinin en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş'ta, eleştiri oklarının hedefindeki Teknik Direktör Abdullah Avcı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "6 maç oldu ve hem Beşiktaş hem de benim adıma yaşamadığımız bir süreç yaşıyoruz. Geriye düşüne kadar oyunda her şey var ama golü yedikten sonra kopmalar yaşıyoruz. Büyük takım refleksi göstermemiz lazım." dedi.

"ESAS OLAN BEŞİKTAŞTIR"

Deneyimli teknik adam, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Ben bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyorum. Beşiktaş daha önce zor durumdan kafasını kaldırmıştır. Yine öyle olacaktır." yanıtını verdi. Avcı, "Bunun altından en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde, kafamızı kaldırarak devam edeceğiz Beşiktaş taraftarının desteğiyle. Esas olan Beşiktaş'tır. Neden böyle bir kırılgan yapımız var, bunların hepsinin üstüne çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TARİHİNİN EN KÖTÜ LİG BAŞLANGICI

Süper Lig'de bu sezon 5 puan toplayan Beşiktaş, üç puanlı ve 18 takımlı sisteme geçilen 1994/1995 sezonu başından bu yana ilk altı haftalar itibarıyla en kötü lig başlangıcına imza attığı sezonunu yaşıyor. 16. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta lider Alanyaspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek.