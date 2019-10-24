Abdullah Avcı, Fatih Altaylı'ya 500 bin liralık tazminat davası açtı!

24.10.2019 21:16

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir televizyon programında kendisine hakarete varan sözler kullandığını dile getirdiği Fatih Altaylı'yı mahkemeye verdi. Abdullah Avcı cephesinden 'Kamuoyuna Duyuru' başlığı ile yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Abdullah Mucib Avcı'ya karşı Gazeteci Fatih Altaylı'nın Habertürk'te yayınlanan 7 Ekim 2019 tarihli Spor Saati Programı'nda sarf etmiş olduğu hakaret boyutuna varan sözleri neticesinde Fatih Altaylı'ya karşı İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500.000 TL'lik manevi tazminat davası açıldığını ve Fatih Altaylı'nın ilgili programda Sayın Abdullah Avcı nezdinde kullanmış olduğu sözlerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca hakaret suçunu oluşturmasından dolayı ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun dikkatine sunarız."

PARAYI VAKFA BAĞIŞLAYACAK

Teknik adamın davayı kazanması halinde elde edilecek tazminat tutarını, toplum yararına bir vakfa bağışlayacağı belirtildi.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Fatih Altaylı, Abdullah Avcı'nın "Antrenörlüğüm sorgulanamaz" sözlerine, "Ulan hangi başarı? A Milli Takım'a gittin, madara olarak geri geldi. Çeşitli ilişkiler sayesinde Başakşehirspor'da 4 yıl kaldın. Bunların 2 yılında çuvalladın. En tepeden kollanarak, desteklenerek... Ne oldu, altına yaptın. Sen kim oluyorsun Abdullah Avcı başarıdan söz ediyorsun. Büyük bir ukalalık, züppelik içinde 'Benim başarılarım sorgulanamaz' diyor. Olmayan bir şey sorgulanamaz." demişti.

(Sabah)