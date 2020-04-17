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Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı, "Sergen Yalçın, çok özel bir oyuncuydu. Umarım antrenör olarak da aynı çıkışına devam eder. Beşiktaş onu o da Beşiktaş'ı istiyordu. Güzel bir birliktelik oldu. Sergen Yalçın'a başarılar diliyorum. Başarılı olması hem onun adına hem Türk antrenörler adına son derece önemli" dedi.

17.04.2020 00:39 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:51
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Bein Sports'a açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın açıklamaları: "Gecesini gündüzüne katan, sağlığını hiçe sayan bütün sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum. Zor süreçte, onlara evde kalarak yardımcı olacağız. Hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Hastanede yatanlara acil şifalar diliyorum. Göksal Gümüşdağ'a, Fatih Terim'e, Abdurrahim Albayrak'a, Rüştü Reçber'e geçmiş olsun

"MAÇ ANALİZLERİ YAPARAK GÜNLERİ GEÇİRİYORUZ"

Günün büyük bölümünü ekiple konuşarak, maç analizleri yaparak ve zaman zaman da eski maçları izleyerek geçiriyoruz. Kendimizi güncellemiş oluyoruz. Bu zamanı boş geçirmemek lazım. Bu süreç başlamadan evvel planlarımız vardı, ocak ayının sonunda ayrıldıktan sonra. Her ay yurt dışına çıkmak, maç izlemek. Güncellemeler, gelişmeler. Bu süreçte bunu uygulama durumumuz olamaz. Ekibimle her gün telefonlaşıyoruz.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA GÖNDERME

Teknik direktörlerden çok, oyun ve oyun organizasyonlarının analizini yapıyoruz. İtalya'da çok değişik sistemlerde oyunlar oynanmaya başlandı, onları takip edip analizlerini yapıyoruz. Kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Futbol, bazen çok büyüttüğümüz bir oyun. İnsanlar seni bir şeyin merkezine koyabiliyorlar. Sezon başı çok olumsuz senaryolar yaşıyorsun, sonra seni tribüne çağırıyorlar bunu yaşıyorsun. Sonrasında da ayrılabiliyorsun. Başarıda veya başarısızlıkta, seni nasıl övüyorlarsa, nasıl yeriyorlarsa, senin değil, işi onların yaptığını görüyorsun. İşine gitmek zorunda olanlar var, sağlık sektöründe çalışanlar var. Bir şeyleri özlüyorum demenin doğru olduğunu sanmıyorum. Bulunduğumuz duruma şükretmemiz gerekiyor. Aile, dostlar. Bu olabilir. Bir an evvel bu gündemin sağlıklı bir biçimde bitebilmesi için evde kalma ve sosyal izolasyon durumlarını net bir şekilde korumalıyız.

Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu

"BİR TAKIM ZORLUKLARLA KARŞILAŞACAĞIMI BİLİYORDUM"

İlk defa bir toplantımı iptal etmiştim. Belki de zatürre başlangıcının olduğu bir süreydi. Antrenmana çıkamadım ve Portekiz'e gidemedim. Şunu yaşadık, 6 haftalık sonuçların olumsuz olduğu bir süreç. Sonrasında da 6 haftanın üs üste kazanıldığı bir süreç. Kendini çok iyi hissettiğin, tribünlerin seni çağırdığı bir süreç. Sonrasında da 1 ay sonra da Beşiktaş'tan ayrılışım gerçekleşti. Herkes iyi şeyler yapmak için gelir, olumlu ve olumsuz duyguların yaşandığı bir süreç oldu bende. Bir takım zorluklarla karşılaşacağımı biliyordum. Olumlu veya olumsuz sonuçlarda kendi üstüme düşenleri aldığımı düşünüyorum.

"BAŞARILI-BAŞARISIZ KAVRAMI BENCE GÖRECELİ"

Tabela mı, skor mu? Bunlara herkesin vereceği başka cevaplar olabilir. Başarılı-başarısız kavramı bence göreceli. Vicdanen, ekibimle beraber en iyisini yapmaya çalıştık. Kurumsal hafıza oluşturmaya çalıştık. Keşkelerle hareket edemeyiz. Beşiktaş'ta göreve gelirken zorlukların olacağını biliyordum. Bu süreçleri bilerek geldim. En iyisini yapmaya çalıştık. Değişik duyguları yaşadığımız bir süreç oldu. Hepsi deneyim. Gittiğimde oturtmaya çalıştığım bir oyun felsefesi, sonra da küçük oynamalar. Ya bir kültür oluşturacaksın ya da bir oyunu değiştirip pragmatik sonuçlar alacaksın.

"OYUN SENİ TATMİN EDİYOR MU?"

"Beşiktaş'tayken, oyunların dalgalı olması da bir sonraki süreçte zorluklar çıkaracağını biliyordum. 6 maçı üst üste kazandığımızda da, ben şöyle bakarım 'Oyun seni tatmin ediyor mu?'. Oyunun tatmin etmediği, kırılgan yapıların olduğu ama kazanmanın bize bu oyunu geliştireceğini de görüyordum. Ön planda olmayı seven birisi değilimdir. Maçtan sonra soyunma odasına gittim, tribünden çağrıldığımı söylediler. 5.-6. maç 'Abdullah Avcı istifa!', 11-12. maç 'Abdullah Avcı, tribüne!', ondan sonra da 1 ay sonra da görevinden ayrılabiliyorsun.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

Tribünlere çağrılmam, Beşiktaş'ta yaşadığım en gurur verici andı. Sergen Yalçın, çok özel bir oyuncuydu. Umarım antrenör olarak da aynı çıkışına devam eder diye düşünüyorum. Camianın içinden yetişmiş bir isim. Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu. Güzel bir birliktelik oldu. Sergen Yalçın'a başarılar diliyorum. Başarılı olması hem onun adına hem Türk antrenörler adına son derece önemli.

"LİG OYNANMADAN TESCİL EDİLMEZ"

Bana soracak olursanız, lig oynanmadan tescil edilmez. Futbol oynanmalı. Seyircili oynanmasından yanayım. Futbol, bu süreçten sonra iyileştirme gücüyle birlikte aramıza dönecektir diye düşünüyorum. Takvim bir şekilde ayarlanır. önemli olan dünyanın ve ülkemizin sağlığına kavuşması Biz evimizde vakit geçiriyoruz, işine gitmek zorunda olanlar var. Gelecekle ilgili planlar, öncelikle sağlık. Zaman her şeyi en iyi şekilde gösterir. Bu zaman, benim için arınma ve yenilenme dönemi"

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