Abdullah Avcı'dan flaş Quaresma kararı! Serdar Adalı engel oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik adamı Abdullah Avcı, takımla sözleşmesi biten; Tolga Zengin, Gökhan Töre, Adriano, Shinji Kagawa ve Mustafa Pektemek'le yola devam etmeme kararı almıştı. Deneyimli çalıştırıcı, ek olarak pas oyununa uygun bulmadığı Ricardo Quaresma'nın da gönderilebileceğini iletmişti.

SERDAL ADALI VETO ETTİ

Bu görüşünü Başkan Fikret Orman ve İkinci Başkan Serdal Adalı'yla önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptıkları 3'lü zirvede anlatan Avcı'ya, Adalı'dan olumsuz yanıt geldiği öğrenildi. Tecrübeli yöneticinin, kulüple 1 yıllık daha kontratı bulunan Q7'nin sözleşmesi bitene kadar takımda tutulması yönünde görüş bildildiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından tecrübeli hocanın, Ricardo Quaresma'yla yeni sezon hazırlıkları öncesinde bir görüşme yapıp kararını ona göre vermeyi planladığı konuşuluyor.

QUARESMA KARİYERİNİ BEŞİKTAŞ'TA BİTİRMEK İSTİYOR

Ricardo Quaresma, geleceğiyle ilgili olarak geçtiğimiz gün Azerbaycan'daki bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Portekizli futbolcu, "Beşiktaş ile bir sözleşmem var ve kariyerimi Beşiktaş'ta bitirmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız ismin takımdan gönderilmesi halinde ülkesi Portekiz'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.