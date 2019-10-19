Abdullah Avcı: Çok fazla eksik var ve becerikli değildik

19.10.2019 22:52

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı takımı ve oyuncu değerlendirdi. Avcı, yakaladıkları pozisyonları değerlendirememekten dert yandı.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

"Saha parselasyonumuz iyiydi. İştah ve arzu için bir şey diyemem ama bunu beceriyle birleştiremedik. Rakip savunmayı aşabilmen için oyuna genişlik vermen lazım. Bunu çok yapamadık ama 3-4 pozisyonumuz var.

"BURAK'IN DURUMU MR SONRASI BELLİ OLACAK"

Savunmanın merkezinde değişme oluyor sürekli, Douglas sakat sakat oynadı. Çok fazla eksik var. Bu problem yaratıyor ama Beşiktaş forması burada devreye girip kazanmalıydı. Dediğim gibi becerikli değildik. Burak fedakarlık yapmak istedi, sahada olmak istedi ama daha detaylı bilgiyi MR verecektir." ifadelerini kullandı.