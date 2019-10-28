Abdullah Avcı: Bu duyguyu yaşattığınız için teşekkür ederim

28.10.2019 09:11

Umut Nayir'in gölüyle haftayı üç puanla kapatan ve tekrar yarışta olduğunu gösteren Beşiktaş'ta, kulübün resmi hesabından teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç sonu coşkulu konuşması paylaşıldı.

Soyunma odasında futbolculara hitap eden Abdullah Avcı; 'Hiç kimseye acımadan, bu aile mücadele ederse bu şekilde, birbirine yardımcı olursa, el ele tutarsa neler yapabileceğini gösterdi. Herkes bu anlamda ben de sorguluyorum siz de sorgulayın ama var olan bir şey var; Beşiktaş. Burası başka bir duygu. Biz yarışa döndük. Bu duyguyu yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık" dedi.