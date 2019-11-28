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Abdullah Avcı, Bratislava maçında rotasyon yaptı!

Süper Lig'de yakaladığı çıkışın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde rotasyona giden Teknik Direktör Abdullah Avcı, Slovan Bratislava karşısında 5 farklı ismi sahaya sürdü.

28.11.2019 21:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:33
Abdullah Avcı, Bratislava maçında rotasyon yaptı!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Slovan 'yı konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Lig maçlarının aksine daha az süre alan oyuncularla sahaya çıkan Beşiktaş'ta Süper Lig'e oranla 5 farklı isim ilk 11'de forma giydi.

ATİBA BURAK, VİCTOR RUİZ KADRODA YOK

Slovan Bratislava karşısında sakatlığı bulunan Victor Ruiz'in yanı sıra Gökhan Gönül, Atiba, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz'ı oynatmayan Avcı, bu isimlerden Gökhan Gönül ve Adem Ljajic'i ise 18 kişilik kadroya aldı. Bu 5 oyuncunun yerine ise Necip Uysal, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd ve Umut Nayir ilk 11'de forma giydi.

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